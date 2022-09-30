الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 5 خلال مشاجرة بين عائلتين في البحيرة

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 5 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، خلال مشاجرة بين عائلتين بمركز الدلنجات بالبحيرة. 

و تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة أمن البحيرة،  إخطاراً بالواقعة من شرطة النجدة، و بالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز  الدلنجات بالبحيرة، بسبب خلافات الجيرة مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

5 مواطنين كسور وكدمات مشاجرة عائلتين البحيرة

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