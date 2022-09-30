الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين بانقلاب توك توك أسفل «دائري الوراق»

ارشيفية
ارشيفية
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لقي شخصان مصرعهما في حادث انقلاب توك توك أسفل الطريق الدائري في الوراق، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أسفل الطريق الدائري في الوراق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شخصين لقيا مصرعهما في حادث انقلاب توك توك، حيث فارقا الحياة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حادث انقلاب توك توك الطريق الدائري المستشفى العام النيالبة المختصة مديرية أمن الجيزة

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