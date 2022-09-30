تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 30-9-2022

يبحث القراء عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر والتي تختلف من محافظة لأخرى بفروق بسيطة، كما تختلف حسب فصول السنة، ومع اقتراب فصل الشتاء الذي يطول فيه الليل عن النهار اتجهت مواقيت الصلاة إلى التغير بحيث تقدمت مواقيت الصلاة عن مواعيدها في الشتاء.

وتقدم "الدستور" لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر 30-9-2022

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجْر 4:21 AM

موعد الشروق 5:47 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:45 AM

موعد صلاة العَصر 3:10 PM

موعد صلاة المَغرب 5:43 PM

موعد صلاة العِشاء 7:00 PM

مواقيت الصلاة في الجيزة

موعد صلاة الفجْر 4:22 AM

موعد الشروق 5:49 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:47 AM

موعد صلاة العَصر 3:11 PM

موعد صلاة المَغرب 5:45 PM

موعد صلاة العِشاء 7:02 PM

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجْر 4:25 AM

موعد الشروق 5:53 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:51 AM

موعد صلاة العَصر 3:15 PM

موعد صلاة المَغرب 5:48 PM

موعد صلاة العِشاء 7:06 PM

مواقيت الصلاة في سوهاج



موعد صلاة الفجْر 4:21 AM

موعد الشروق 5:45 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:44 AM

موعد صلاة العَصر 3:08 PM

موعد صلاة المَغرب 5:42 PM

موعد صلاة العِشاء 6:57 PM

مواقيت الصلاة فى الأقصر

موعد صلاة الفجْر 4:18 AM

الشروق 5:41 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:40 AM

موعد صلاة العَصر 3:04 PM

موعد صلاة المَغرب 5:38 PM

موعد صلاة العِشاء 6:53 PM

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ