الجمعة 30 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 30-9-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
ads

يبحث القراء عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر والتي تختلف من محافظة لأخرى بفروق بسيطة، كما تختلف حسب فصول السنة، ومع اقتراب فصل الشتاء الذي يطول فيه الليل عن النهار اتجهت مواقيت الصلاة إلى التغير بحيث تقدمت مواقيت الصلاة عن مواعيدها في الشتاء.

وتقدم "الدستور" لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر 30-9-2022

 

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 29-9-2022

مواقيت الصلاة في القاهرة 

  • موعد صلاة الفجْر 4:21 AM
  • موعد الشروق 5:47 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:45 AM
  • موعد صلاة العَصر 3:10 PM
  • موعد صلاة المَغرب 5:43 PM
  • موعد صلاة العِشاء 7:00 PM

 

مواقيت الصلاة في الجيزة 

 

  • موعد صلاة الفجْر 4:22 AM
  • موعد الشروق 5:49 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:47 AM
  • موعد صلاة العَصر 3:11 PM
  • موعد صلاة المَغرب 5:45 PM
  • موعد صلاة العِشاء 7:02 PM

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

 

  • موعد صلاة الفجْر 4:25 AM
  • موعد الشروق 5:53 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:51 AM
  • موعد صلاة العَصر 3:15 PM
  • موعد صلاة المَغرب 5:48 PM
  • موعد صلاة العِشاء 7:06 PM
txt

«الإفتاء»: المراد بالاحتفال بالمولد النبوى التجمع على الذكر والإنشاد

مواقيت الصلاة في سوهاج
 

  • موعد صلاة الفجْر 4:21 AM
  • موعد الشروق 5:45 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:44 AM
  • موعد صلاة العَصر 3:08 PM
  • موعد صلاة المَغرب 5:42 PM
  • موعد صلاة العِشاء 6:57 PM

 

مواقيت الصلاة فى الأقصر 

 

  • موعد صلاة الفجْر 4:18 AM
  • الشروق 5:41 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:40 AM
  • موعد صلاة العَصر 3:04 PM
  • موعد صلاة المَغرب 5:38 PM
  • موعد صلاة العِشاء 6:53 PM

«الإفتاء» توضح شروط التبرع بالأعضاء بعد الموت

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ 

 

  • موعد صلاة الفجْر 4:10 AM
  • موعد الشروق 5:38 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:35 AM
  • موعد صلاة العَصر 2:59 PM
  • موعد صلاة المَغرب 5:31 PM
  • موعد صلاة العِشاء 6:49 PM

 

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في شرم الشيخ مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في الجيزة مواقيت الصلاة في القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

نادى أسوان يضم محمد عطوة فى صفقة تبادلية مع الجونة

مَن هو البرازيلي  مارسينهو صفقة الأهلي المحتملة؟ (فيديو)

تقارير بريطانية: تدهور صحة الرئيس الروسى بوتين

الخارجية الروسية: موسكو سترد على طرد الدبلوماسيين الروس من الجبل الأسود

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

إيران ترد على وزيرة التعاون الدولى الإماراتية بشأن الجزر المحتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

محمد عبدالعزيز

أين اختفت مذكرات «سعيد» وجائزته؟

بسنت حسن

هى فوضى

حسين دعسة

مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة.. رؤية ثقافية أردنية مستقبلية

خالد عكاشة

الألعاب الخشنة تطال خطوط الغاز الروسية

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟