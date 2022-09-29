مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 29-9-2022

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة اليوم في مصر 29-9-2022، والتي تختلف مواقيتها بصورة شبة يومية مع تغير فصول السنة، حيث بدأ يزيد عدد ساعات الليل مقابل النهار مع بداية فصل الخريف والشتاء، وفيهما تتقدم مواقيت الصلاة.

وتختلف مواقيت الصلاة أيضًا من محافظة لأخرى ، وتعرض الدستور لقرائها في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر 29-9-2022.

مواقيت الصلاة القاهرة

مواقيت صلاة الفجْر 4:20 AM

الشروق 5:47 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 11:46 AM

مواقيت صلاة العَصر 3:11 PM

مواقيت صلاة المَغرب 5:44 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:02 PM

مواقيت الصلاة في الاسكندرية

مواقيت صلاة الفجْر 4:25 AM

الشروق 5:52 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 11:51 AM

مواقيت صلاة العَصر 3:16 PM

مواقيت صلاة المَغرب 5:50 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:08 PM

مواقيت الصلاة مرسى مطروح

مواقيت صلاة الفجْر 4:35 AM

الشروق 6:03 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 12:02 PM

مواقيت صلاة العَصر 3:26 PM

مواقيت صلاة المَغرب 6:00 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:18 PM

مواقيت الصلاة في أسيوط

مواقيت صلاة الفجْر 4:23 AM

الشروق 5:48 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 11:47 AM

مواقيت صلاة العَصر 3:12 PM

مواقيت صلاة المَغرب 5:46 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:02 PM

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت صلاة الفجْر 4:53 AM

الشروق 6:15 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 12:15 PM

مواقيت صلاة العَصر 3:40 PM

مواقيت صلاة المَغرب 6:15 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:28 PM

مواقيت الصلاة في العريش