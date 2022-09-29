الخميس 29 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 29-9-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة اليوم في مصر 29-9-2022، والتي تختلف مواقيتها بصورة شبة يومية مع تغير فصول السنة، حيث بدأ يزيد عدد ساعات الليل مقابل النهار مع بداية فصل الخريف والشتاء، وفيهما تتقدم مواقيت الصلاة.

وتختلف مواقيت الصلاة أيضًا من محافظة لأخرى ، وتعرض الدستور لقرائها في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر 29-9-2022.

 

 

مواقيت الصلاة القاهرة 

 

  • مواقيت صلاة الفجْر 4:20 AM
  • الشروق 5:47 AM
  • مواقيت صلاة الظُّهْر 11:46 AM
  • مواقيت صلاة العَصر 3:11 PM
  • مواقيت صلاة المَغرب 5:44 PM
  • مواقيت صلاة العِشاء 7:02 PM
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مواقيت الصلاة في الاسكندرية 

 

  • مواقيت صلاة الفجْر 4:25 AM
  • الشروق 5:52 AM
  • مواقيت صلاة الظُّهْر 11:51 AM
  • مواقيت صلاة العَصر 3:16 PM
  • مواقيت صلاة المَغرب 5:50 PM
  • مواقيت صلاة العِشاء 7:08 PM

 

مواقيت الصلاة مرسى مطروح

  • مواقيت صلاة الفجْر 4:35 AM
  • الشروق 6:03 AM
  • مواقيت صلاة الظُّهْر 12:02 PM
  • مواقيت صلاة العَصر 3:26 PM
  • مواقيت صلاة المَغرب 6:00 PM
  • مواقيت صلاة العِشاء 7:18 PM

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • مواقيت صلاة الفجْر 4:23 AM
  • الشروق 5:48 AM
  • مواقيت صلاة الظُّهْر 11:47 AM
  • مواقيت صلاة العَصر 3:12 PM
  • مواقيت صلاة المَغرب 5:46 PM
  • مواقيت صلاة العِشاء 7:02 PM

 

مواقيت الصلاة في أسوان

 

  • مواقيت صلاة الفجْر 4:53 AM
  • الشروق 6:15 AM
  • مواقيت صلاة الظُّهْر 12:15 PM
  • مواقيت صلاة العَصر 3:40 PM
  • مواقيت صلاة المَغرب 6:15 PM
  • مواقيت صلاة العِشاء 7:28 PM

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مواقيت الصلاة في العريش 

 

  • مواقيت صلاة الفجْر 4:09 AM
  • مواقيت الشروق 5:36 AM
  • مواقيت صلاة الظُّهْر 11:35 AM
  • مواقيت صلاة العَصر 3:00 PM
  • مواقيت صلاة المَغرب 5:34 PM
  • مواقيت صلاة العِشاء 6:52 PM
مواقيت الصلاة مواقيت صلاة مواقيت الصلاة في العريش مواقيت الصلاة في اسيوط مواقيت الصلاة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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