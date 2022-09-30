إحالة 4 أشخاص للجنايات قتلوا شابا لسرقة هاتفه المحمول بالمرج

أحالت النيابة العامة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، للمحاكمة أمام الجنايات لاتهامهم بقتل شاب لسرقة هاتفه المحمول بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

وتضمن نص قرار الإحالة الذي حصلت "الدستو" على نسخه منه: " أنه بعـد مطالعة الأوراق ومـا تـم فيهـا مـن تحقيقـات تتهم النيابة العامة "فارس. ك" ٢١ عامًا، سائق "توك توك"، و "أحمد. م" 19 عامًا، عامل، و"محمد. أ" 19 عامًا، طالب، و"يوسف.ا" 18 عامًا، ترزي؛ لأنهم في يوم ۲۰۲۱/۱۲/۲۱ بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة المتهمين جميعًا قتلوا المجني عليه "أحمد. م" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد".

وأوضح قرار الإحالة، أنه حال سيرهم بالطريق العام مستقلين دراجة آليه "توك توك " يقودها المتهم الأول اصطدموا بالمجني عليه بوسيلة انتقالهم فأطاحوه أرضًا وساروا فوقه بوسيلتهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات".

وأضاف قرار الإحالة :"وقد اقترنت وارتبطت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في سرقة المجنى عليه "أحمد. م" بأن جابوا الطرقات العامة ليلًا بحثًا عن فريسة حال إحرازهم لسلاح ناري وأسلحة بيضاء أتي وصفهم، وما أن أبصروا المجني عليه واقفًا بمفرده ممسكًا بهاتفه النقال اقتربوا منه وخطفوا هاتفه النقال للاستيلاء عليه، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم بمعرفة الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات ".

وأوضح قرار الإحالة أنه: "وقد كان ارتكاب جريمة القتل بغية إتمام واقعة السرقة، كما حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" حال كونهما غير مرخص لهما بحيازته أو إحرازه ".