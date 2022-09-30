أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعية 30-9-2022

استقر سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار حالة الركود التي تسيطر على أسعار مواد البناء عالميًا وفي مصر.

وتعاني أسعار مواد البناء من تراجع سعري مع استمرار حالة الركود، فيما تتجه نحو الاستقرار المتجه نحو الارتفاع في أحيان أخرى، بعد أن اتجهت بعض شركات الحديد إلى رفع سعر الطن كما حدث مع بعض شركات الأسمنت أيضًا.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 30-9-2022.

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

سعر طن الحديد عز الدخيلة تراوح ما بين 17700 جنيه و17750 جنيهًا.

سعر طن الحديد المصريين تراوح ما بين 17400 جنيه 17500 جنيه.

سعر طن الحديد المراكبي 15750 جنيهًا.

سعر طن الحديد العتال تراوح ما بين 17000 جنيه 17400 جنيه.

سعر طن الحديد مصر ستيل 15900 جنيهًا.

سعر طن الحديد بشاي 17600 جنيهًا.

سعر طن الحديد عطية 15700 جنيه 15750 جنيهًا.

سعر طن الحديد الكومي 15900 جنيه.

سعر طن الحديد المعادي 15900 جنيه.

سعر طن الحديد العشري 16000 جنيه.

سعر طن الحديد سرحان 15750 جنيهًا.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

سعر الأسمنت المسلح 1470 جنيهًا.

سعر الأسمنت النصر 1430 و 1440 جنيهًا.

سعر الأسمنت الممتاز 1520 جنيهًا.

سعر أسمنت الصعيد 750 جنيهًا

سعر أسمنت وادي النيل (المصري) 1410 جنيهات 1420 جنيهًا.

سعر أسمنت المخصوص 1440 جنيهًا و1450 جنيهًا.

سعر أسمنت السويس 1420 جنيهًا..

سعر أسمنت حلوان 1470 جنيهًا.