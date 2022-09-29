الخميس 29 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على دجالين بتهمة النصب على المواطنين فى القليوبية

حبس
حبس
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نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين بالقليوبية، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والسحر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك مركز للعلاج "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والسحر وبيع بعض الأدوية التى يتم تصنيعها من مواد أولية دون اتخاذ اشتراطات طبية وقيامه بالترويج لنشاطه غير المشروع عبر العديد من المواقع والقنوات الفضائية غير المرخصة.

وبتقينن الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومديرية أمن القليوبية وبمشاركة الجهات المعنية، استهدفت القوة المركز ونجحت في ضبط المتهم وبصحبته (المدير الإدارى ومسئول البث الرقمى). 

وبالتفتيش تم ضبط "1162 عبوة أعشاب وأدوية علاجية وتجميلية "مجهولة المصدر"- 4 هواتف محمولة "خاصة بالتواصل مع العملاء وإدارة القناة على موقع "يوتيوب"- جهاز تابلت" خاص بتنظيم الحجز للمرضى وكذا إدارة صفحة موقع "فيس بوك" - مجموعة من الأختام والأوراق والإستمارات الخاصة بالمركز المشار إليه- مبلغ مالى) وبفحص أجهزة الهاتف المحمول والتابلت تبين إحتوائها على دلائل تُشير إلى نشاطهما غير المشروع.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بنشاطهما غير المشروع بقصد تحقيق أرباح مادية. 

الداخلية شخصين القليوبية النصب المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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