الخميس 29 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق اندلع داخل فيلا فى الطالبية

حريق
حريق
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أمرت نيابة الجيزة، بانتداب خبراء المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق محدود اندلع داخل فيلا بحي الطالبية بالجيزة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث. 

كانت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل فيلا بشارع جعفر بحي الطالبية.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

المعمل الجنائي حريق فيلا الطالبية الجيزة تحريات

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