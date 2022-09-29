الخميس 29 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
ads

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر وخاصة جماهير المارد الأحمر، موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال إفريقيا في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة القارية.

وانتهت مباراة الأهلي وطلائع الجيش الودية بالتعادل السلبي، اليوم الخميس، ضمن مباريات المارد الأحمر الودية؛ استعدادًا للموسم الجديد في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد المنستيري قد تأهل من الدور التمهيدي الأول عقب تغلبه على الجيش الرواندي 3 - 1 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.   

ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات ودية أمام طلائع الجيش وأسوان وبتروجيت استعدادًا للموسم الجديد لدوري الأبطال، حيث فاز الأهلي على بتروجيت في المباراة الودية الأولى بخماسية مقابل هدف، ثم فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف، وتعادل في مباراته الودية الأخيرة أمام طلائع الجيش بدون أهداف.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الذهاب بين الأهلي والاتحاد المنستيري يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى التونسى

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك في الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصري في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى تونس يوم 6 أكتوبر المقبل قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والاتحاد المنستيرى

تلعب مباراة العود على ملعب الأهلي we السلام، يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلى يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش قبل مواجهة الاتحاد المنستيرى

مَن هو البرازيلي  مارسينهو صفقة الأهلي المحتملة؟ (فيديو)

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى

الجزائري لحلو بن براهم، حكم ساحة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري، ويعاونه كل من عباس أكرم زرهوني مساعد أول، وحمزة بوزيت، مساعد ثان، ولياس بوكواسة حكم رابع.

قائمة الأهلى الإفريقية

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: أكرم توفيق – محمد هاني – كريم فؤاد – محمد عبدالمنعم – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد مغربي – علي معلول – محمد أشرف.

الوسط: رأفت خليل – أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد محمود – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – زياد طارق – محمد مجدي "أفشة" – برونو سافيو – محمد فخري – أحمد حمدي عبد القادر – أحمد نبيل "كوكا" – مصطفى سعد "ميسي" – ميدو نبيل.

الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – شادي حسين.

مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري التونسي الاهلى موعد مباراة الاهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

مَن هو البرازيلي  مارسينهو صفقة الأهلي المحتملة؟ (فيديو)

ضبط كمية كبيرة من العقاقير والأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

بسبب الأزمة الاقتصادية.. تفاصيل إغلاق إذاعة BBC العربى والفارسى

سفير كوريا الجنوبية في مصر يزور مركز شباب سوهاج لتشجيع الفتيات (صور)

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

محمد عبدالعزيز

أين اختفت مذكرات «سعيد» وجائزته؟

بسنت حسن

هى فوضى

حسين دعسة

مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة.. رؤية ثقافية أردنية مستقبلية

خالد عكاشة

الألعاب الخشنة تطال خطوط الغاز الروسية

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟