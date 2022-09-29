موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر وخاصة جماهير المارد الأحمر، موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال إفريقيا في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة القارية.

وانتهت مباراة الأهلي وطلائع الجيش الودية بالتعادل السلبي، اليوم الخميس، ضمن مباريات المارد الأحمر الودية؛ استعدادًا للموسم الجديد في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد المنستيري قد تأهل من الدور التمهيدي الأول عقب تغلبه على الجيش الرواندي 3 - 1 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات ودية أمام طلائع الجيش وأسوان وبتروجيت استعدادًا للموسم الجديد لدوري الأبطال، حيث فاز الأهلي على بتروجيت في المباراة الودية الأولى بخماسية مقابل هدف، ثم فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف، وتعادل في مباراته الودية الأخيرة أمام طلائع الجيش بدون أهداف.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الذهاب بين الأهلي والاتحاد المنستيري يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى التونسى

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك في الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصري في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى تونس يوم 6 أكتوبر المقبل قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والاتحاد المنستيرى

تلعب مباراة العود على ملعب الأهلي we السلام، يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى

الجزائري لحلو بن براهم، حكم ساحة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري، ويعاونه كل من عباس أكرم زرهوني مساعد أول، وحمزة بوزيت، مساعد ثان، ولياس بوكواسة حكم رابع.

قائمة الأهلى الإفريقية

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: أكرم توفيق – محمد هاني – كريم فؤاد – محمد عبدالمنعم – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد مغربي – علي معلول – محمد أشرف.

الوسط: رأفت خليل – أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد محمود – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – زياد طارق – محمد مجدي "أفشة" – برونو سافيو – محمد فخري – أحمد حمدي عبد القادر – أحمد نبيل "كوكا" – مصطفى سعد "ميسي" – ميدو نبيل.

الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – شادي حسين.