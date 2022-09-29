أسرة الفنان سعيد صالح تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فكرى صادق

تقدّمت أسرة الفنان الراحل سعيد صالح ببلاغ للنائب العام حمل رقم 218921 ضد الفنان فكري صادق سعد، والمشهور بـ"فكري صادق"، للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا ضد المشكو في حقه، لما صدر منه من تصريحات وأحاديث إعلامية مكذوبة في حق الفنان.

وأكد البلاغ أن تلك التصريحات تمثل وقائع سب وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبة، مما يشكل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 302/1، 303/1، 307، 308، 102 من قانون العقوبات وعليه تلتمس الشاكية التحقيق في الشكوى واتخاذ اللازم قانونًا ضد المشكو في حقه وإحالته للمحاكمة الجنائية عما بدر منه في حق الفنان المتوفى، والذي أساء لاسمه وسمعته وسمعة عائلته.

وقال البلاغ: في نهاية شهر سبتمبر 2022، فوجئت الأسرة بتصريحات من المشكو في حقه الفنان فكرى صادق مذاعة على العديد من القنوات الفضائية في عدة برامج تليفزيونية وفى العديد من مواقع السوشيال ميديا وعلى قنوات "يوتيوب" يتحدث فيها عن الفنان الكبير الراحل سعيد صالح المتوفى في 1/8/2014.

وتمثل أقوال المشكو في حقه سبًا وقذفًا وتشهيرًا وألفاظًا خادشة لسمعة وشرف العائلات وأخبار كاذبة عن فنان مصري محترم، حيث جاءت أقواله المشكو في حقه على النحو الآتي:

- سعيد صالح مش قدوة

- عاشرنا بعض وإحنا مش لاقين ناكل من سنة 64

- سعيد صالح قدوة سيئة للممثل

- سعيد صالح دخل السجن سجل اللي أنا بقوله لك ده سجله عشان يتحسب عليا

- أنا لسه هقول ده فى برنامج تانى مع عمرو الليثى

- سعيد صالح بيحب المخدرات أكتر ما بيحب بنته وده اتقال من أعظم ممثلين مصر

وأثارت تصريحات فكري صادق، وفق البيان، غضب الشارع المصري والعربي، وأثار ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، حيث إن ما فعله المشكو في حقه يعتبر إساءة كبيرة للفنان سعيد صالح، كما يعتبر إساءة كبيرة لفناني مصر كلها وإساءة أيضا لمصر وللمصريين بأن صوّر للعالم العربي أن مصر فنانيها مدمنو مخدرات وسيئو السلوك والأخلاق، ونشر أخبارًا كاذبة عن أحد فناني مصر الكبار، وهو ما يعطي انطباعًا سيئًا عن الفن المصري وعن أبطاله ونجومه.