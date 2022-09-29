الخميس 29 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل يكشف كواليس ضبطه بكمية من الحشيش والاستروكس في إمبابة

ارشيفية
ارشيفية
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كشف عاطل تم القبض عليه في إمبابة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، والاستروكس، عن اتجاره بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج المواد المخدرة بين عملائه. 

وذكر المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه يتحصل على المواد المخدرة من عاطل أرشد عن هويته، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.

واعترف المتهم بتخزين المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه هاتفيا، بواسطة هاتف محمول ضبط بحوزته، كما اعترف بحيازة سلاح أبيض للدفاع عن نفسه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة في إمبابة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد تحركات المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

عاطل الحشيش الاستروكس المواد المخدرة تخزين المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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