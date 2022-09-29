حظك اليوم للأبراج الفلكية اليوم 29 سبتمبر 2022

يحرص البعض على بداية يومه بالاطلاع على التوقعات التي يحملها إليه برجه الفلكي، وفي السطور التالية نقدم لقرائنا توقعات الأبراج على جميع الأصعدة؛ الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج.

- برج الحمل من 21 مارس إلى 20 أبريل

يمكن أن تكون الأسابيع المقبلة مثالية للتخلص من سوء التفاهم، وإنشاء روابط جديدة ولتعزيز رابطة الحب الحالية، لكن هذا التأثير يمكن أن يساعدك أيضًا في جهود المواعدة وتكوين صداقات جديدة.

- برج الثور من 21 أبريل إلى 21 مايو

تكون مستعدًا لإدارة يومك بطريقة مثمرة دون أن تكون غير متوازنة، قد تشعر برغبة في أخذ الأمور بسهولة والتخلص من أي شيء يشبه إلى حد كبير العمل الشاق.

- برج الجوزاء 22 مايو إلى 21 يونيو

يمكن أن تزيد لديك الرغبة في الرومانسية ، والتواصل مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، يمكن أن تكون أيضًا فرصة رائعة للمواعدة والاستمتاع بالحياة.

- برج السرطان من 22 يونيو إلى 23 يوليو

تعتبر الأسابيع المقبلة رائعة للتخلص من الأشياء غير المرغوب فيها وبيعها، واتخاذ قرار حازم بالتخلي عن تلك الأدوات والسلع الكهربائية الأخرى التي لم تعد تعمل.

- برج الأسد من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

ستكون المفاوضات أكثر سلاسة، حيث تنتقل الزهرة الرائعة إلى الميزان وقطاع الاتصال الخاص بك، مما يبرز سحرك الشخصي وصفاتك المميزة للآخرين.

- برج العذراء من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

ستكون حريصًا على تعويض الفترة الماضية، من خلال التسوق لشراء شيء يصل إلى تلك البقعة الجميلة.

- برج الميزان من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

قد تتعزز قدرتك على التفاوض وحساسيتك تجاه الآخرين، يمكنك أن تكون مستمعًا رائعًا، ولكن هناك أوقات يكون من الأفضل فيها التعبير عن وجهة نظرك بدلاً من محاولة التوافق مع الآخرين.

- برج العقرب من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

إذا كانت لديك فرصة للتحدث عن الأشياء، فقد يساعد ذلك في حل مشكلة كانت نقطة شائكة لبعض الوقت، و في الوقت نفسه ، قد تقرر الاحتفاظ بسرية شيء ما في الوقت الحالي ، لأن هذا يوفر فرصة للتعامل معه بشروطك الخاصة.

- برج القوس من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

قد تكون الرغبة لديك في التواصل أقوى من المعتاد ، مع الأسابيع المقبلة سيكون هناك فرصة ممتازة للاتصال بالآخرين على طول الموجة الخاصة بك.

- برج الجدي من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

ضع في اعتبارك أن الأسابيع المقبلة ممتازة أيضًا للاختلاط مع الأشخاص الرئيسيين اجتماعيًا ، لأن القيام بذلك قد يصنع العجائب لخططك.

- برج الدلو من 22 يناير إلى 19 فبراير

سترغب في المزيد من فرص الحياة ، وهذا يشمل التواصل مع الأشخاص الذين لديهم قصص لروايتها والذين سافروا إلى أماكن بعيدة.

- برج الحوت من 20 فبراير إلى 20 مارس

قد تكون رغباتك أيضًا أقوى من المعتاد، ستعرف غريزيًا كيفية وضع شيء صعب، وتجاوزه بطريقة لطيفة للغاية.