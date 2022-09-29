​ارتفاع أسعار البترول.. وخام برنت يـسجل 88.49 دولار

ارتفعت أسعار البترول اليوم الخميس، حوالي أكثر من 3 دولار، مع ارتفاع الدولار الذى حد من الطلب على البترول وتزايد المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية المتعثرة التى تسببت فى ضبابية معنويات السوق.

​ارتفاع أسعار البترول وخام برنت يسجل 88.49 دولار

كان كلا الخامين القياسيين قد ارتدا في الجلستين السابقتين، بعد أن وصلوا إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر هذا الأسبوع، بعد تراجع أكبر من المتوقع لمخزون الوقود فى الولايات المتحدة، ما رفع الآمال فى تعافي طلب المستهلك، ومع ذلك، اتجه مؤشر الدولار صعوديًا مرة أخرى اليوم، مما قلل من شهية المستثمرين للمخاطرة وأذكى المخاوف من حدوث ركود عالمى.

​أسعار البترول

وكشف بيان لوزارة البترول، تسجيل خام برنت 88.49 دولار، بينما سجل خام غرب تكساس 81.38 دولار، فيما سجل خام أوبك 89.81 دولار.

وفي سياق منفصل، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الخطة المتكاملة التي ينفذها قطاع البترول لزيادة قدرات صناعة البتروكيماويات المصرية تمضي في تحقيق اهدافها من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة الطموحة التي تمثل فرصا جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية وفي مقدمتها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ومشروعات البتروكيماويات بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة.