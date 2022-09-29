الإعصار «نورو» يدمر 1300 هكتار من المحاصيل الزراعية في فيتنام

أعلنت السلطات الفيتنامية في المناطق المتضررة من الإعصار "نورو" أنه تسبب في تدمير 300 هكتار من حقول الأرز، وأكثر من 1000 هكتار من محاصيل أخرى، كما أسقط 5200 شجرة في وسط البلاد بعد وصوله إلى اليابسة في وقت مبكر أمس.

وذكر موقع "في إن إكسبريس" على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الأعصار أدى إلى نفوق 1600 رأس ماشية و1500 دجاجة، وجرفها أمامه.

كما أسفر عن إصابة 57 شخصا، بصفة خاصة في مقاطعة "كوانج نام"، التي كانت في عين العاصفة.

وتسبب الإعصار كذلك في انهيار 94 منزلا، وسقطت أسقف أكثر من 3200 منزل آخر، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الموقع.

- الإعصار تصل سرعته إلى 195 كيلومترا في الساعة

وفي وقت سابق، ضرب الإعصار نورو شديد القوة جزيرة لوزون الفلبينية ذات الكثافة السكانية مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة ما أجبر آلافا من السكان على إخلاء منازلهم.

والإعصار "نورو" محمّل برياح عاتية تصل سرعتها إلى 195 كيلومترا في الساعة، و"ازدادت شدّته بشكل كبير" وغير مسبوق، وفق مرصد الأحوال الجوية الحكومي.

و"نورو" أقوى عاصفة تضرب الفلبين هذا العام، وقد ضرب قرابة الساعة 17,30 (09,30 ت غ) بلدة بورديوس في جزر بوليو الواقعة ضمن نطاق منطقة كويزون.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت منها "فرانس برس" الأشجار تتمايل بقوة بسبب الرياح الشديدة التي تعصف بالجزيرة.

وجاء في بيان للقائد العام للشرطة الوطنية الفلبينية رودولفو أزورين "نطلب من السكان المقيمين في مناطق خطرة التقيّد بأوامر الإخلاء حينما تقتضي الضرورة".

وعادة ما تتعرّض الفلبين لعواصف يحذّر علماء من أن شدّتها تزداد مع الاحترار العالمي الناجم عن التغيّر المناخي.