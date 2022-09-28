الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق سرق مظروفًا يحوى مبلغًا ماليًا من شخص فى الموسكى 4 أيام

حبس
حبس
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قررت جهات التحقيق، حبس سائق سيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مظروف يحوى مبلغًا ماليًا من شخص بدائرة قسم الموسكى بمحافظة القاهرة، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، بأنه حال استقلاله سيارة أُجرة وبحوزته حقيبة يد ومظروف يحوى مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية"، وسماعة أذن لتوصيله لإحدى المناطق وعقب نزوله من السيارة اكتشف سرقة المظروف.

وبالتحرى وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتحديد قائدها (مقيم بمحافظة الجيزة) كما تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

حبس سائق سيارة سرقة مظروفا مبالغ مالية الموسكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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