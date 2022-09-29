الخميس 29 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 29-9-2022 فى مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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واصلت أسعار الذهب التراجع خلال تعاملات اليوم، ووصلت أسعار الذهب عيار 21 إلى 1121 جنيه للبيع بعد أن وصلت في نفس اليوم خلال الأسبوع الماضي إلي 1140 جنيه في بعض سوق الصاغة، قبل ساعات من إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة وهو عكس ما توقعه الكثير من الاقتصاديون.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم 29-9-2022 في مصر.

 

أسعار الذهب اليوم

 

 عيار سعر البيع سعر الشراء 
أسعار الذهب عيار 24بيع 1,279 جنيهشراء 1,281 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,172 جنيه مصريشراء 1,174 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 21بيع 1,119 جنيه مصريشراء 1,121 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 18بيع 959 جنيه مصريشراء 961 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 14بيع 746 جنيه مصريشراء 747 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 12بيع 639 جنيه مصريشراء 641 جنيه مصري
الاونصةبيع 39,772 جنيه مصريشراء 39,844 جنيه مصري
أسعار الذهب سعر الجنيه الذهببيع 8,952 جنيه مصريشراء 8,968 جنيه مصري
أسعار الذهب الكيلوبيع 1,278,857 جنيه مصريشراء 1,281,143 جنيه مصري

 

سعر الذهب العالمي 

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم بأكثر من 1% مع تراجع طفيف في سعر الدولار، وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1650.49 دولار للأونصة، مرتفعا 1.5% ليعوض بعض الخسائر بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020 في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 % إلى 1658.90 دولار.

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لبنان يعتمد سعر صرف 15 ألف ليرة مقابل الدولار

سعر الذهب في سوق المال 

 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,043 جنيه$53.40
سعر الذهب عيار 22955.74 جنيه$48.95
اسعار الذهب عيار 21912.31 جنيه$46.72
اسعار الذهب عيار 18781.98 جنيه$40.05
سعر الذهب عيار 14608.20 جنيه$31.15
سعر الذهب عيار 12521.31 جنيه$26.70
سعر الذهب عيار 9390.98 جنيه$20.02
اسعار أوقية الذهب32,425 جنيه$1,661
اسعار جنيه الذهب7,299 جنيه$373.78
اسعار كيلو الذهب1,042,620 جنيه$53,395

 

 

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أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب العالمي سعر الذهب سعر الذهب في سوق المال

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