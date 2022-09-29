أسعار الذهب اليوم 29-9-2022 فى مصر

واصلت أسعار الذهب التراجع خلال تعاملات اليوم، ووصلت أسعار الذهب عيار 21 إلى 1121 جنيه للبيع بعد أن وصلت في نفس اليوم خلال الأسبوع الماضي إلي 1140 جنيه في بعض سوق الصاغة، قبل ساعات من إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة وهو عكس ما توقعه الكثير من الاقتصاديون.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم 29-9-2022 في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار سعر البيع سعر الشراء أسعار الذهب عيار 24 بيع 1,279 جنيه شراء 1,281 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,172 جنيه مصري شراء 1,174 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,119 جنيه مصري شراء 1,121 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 18 بيع 959 جنيه مصري شراء 961 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 14 بيع 746 جنيه مصري شراء 747 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 12 بيع 639 جنيه مصري شراء 641 جنيه مصري الاونصة بيع 39,772 جنيه مصري شراء 39,844 جنيه مصري أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب بيع 8,952 جنيه مصري شراء 8,968 جنيه مصري أسعار الذهب الكيلو بيع 1,278,857 جنيه مصري شراء 1,281,143 جنيه مصري

سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم بأكثر من 1% مع تراجع طفيف في سعر الدولار، وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1650.49 دولار للأونصة، مرتفعا 1.5% ليعوض بعض الخسائر بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020 في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 % إلى 1658.90 دولار.

سعر الذهب في سوق المال