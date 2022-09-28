الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لمروره بضائقة مالية.. شاب يقتل ابن خاله في الغربية

جثة
جثة
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أقدم شاب على قتل ابن خاله بعدة طعنات بسلاح أبيض بقرية الراهبين مركز سمنود بمحافظة الغربية، بسبب الغيرة ومرور المتهم بضائقة مالية، وجرى ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب أمام منزله بقرية الراهبين.

 

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعى "م. م"25 سنة ويعمل فى كافيه خاص بوالده، حيث قام ابن خاله ويدعى"م.م" بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته أمام منزله، ولقى حتفه فى الحال، بسبب الغيرة ومرور المتهم بضائقة مالية، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

محافظة الغربية قتل ابن خاله مركز سمنود قرية الراهبين

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