إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل وكوريا الجنوبية تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، في خطوة من المتوقع أن تخفض أسعار منتجات مصنوعة في كوريا الجنوبية مثل السيارات ولعب الأطفال وأجهزة ألعاب الفيديو وصلصة الصويا.

وصدق البرلمان الكوري، أمس الثلاثاء، على اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، حسبما نشرت وكالة «رويترز» للأنباء.

اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل وكوريا

وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن تحسن الاتفاقية أيضًا القدرة التنافسية للمصدرين الإسرائيليين، نظرًا لأن كوريا الجنوبية لديها اتفاقيات أخرى للتجارة حرة عددها 18، وأن تعود بالنفع على الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 141 مليون دولار سنويًا.

ومن المتوقع زيادة وتنويع الصادرات الإسرائيلية إلى كوريا الجنوبية، وكذلك تشجيع الاستثمارات الكورية الجنوبية في السوق الإسرائيلية.

وأُبرمت الاتفاقية في مايو 2021، وهي الأولى لإسرائيل مع دولة آسيوية، وستطبق تخفيضات الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات وكذلك على الاستثمارات.

وسيكون أكثر من 95% من الصادرات الإسرائيلية إلى كوريا الجنوبية معفاة من الرسوم الجمركية، فيما زاد التبادل التجاري بين إسرائيل وكوريا الجنوبية 35% في عام 2021 إلى نحو 3.5 مليار دولار.