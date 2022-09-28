الأربعاء 28 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

الصادرات الإسرائيلية
الصادرات الإسرائيلية إلى كوريا الجنوبية
ads

أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل وكوريا الجنوبية تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، في خطوة من المتوقع أن تخفض أسعار منتجات مصنوعة في كوريا الجنوبية مثل السيارات ولعب الأطفال وأجهزة ألعاب الفيديو وصلصة الصويا.

وصدق البرلمان الكوري، أمس الثلاثاء، على اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، حسبما نشرت وكالة «رويترز» للأنباء.

اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل وكوريا

وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن تحسن الاتفاقية أيضًا القدرة التنافسية للمصدرين الإسرائيليين، نظرًا لأن كوريا الجنوبية لديها اتفاقيات أخرى للتجارة حرة عددها 18، وأن تعود بالنفع على الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 141 مليون دولار سنويًا.

ومن المتوقع زيادة وتنويع الصادرات الإسرائيلية إلى كوريا الجنوبية، وكذلك تشجيع الاستثمارات الكورية الجنوبية في السوق الإسرائيلية.

وأُبرمت الاتفاقية في مايو 2021، وهي الأولى لإسرائيل مع دولة آسيوية، وستطبق تخفيضات الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات وكذلك على الاستثمارات.

وسيكون أكثر من 95% من الصادرات الإسرائيلية إلى كوريا الجنوبية معفاة من الرسوم الجمركية، فيما زاد التبادل التجاري بين إسرائيل وكوريا الجنوبية 35% في عام 2021 إلى نحو 3.5 مليار دولار.

إسرائيل كوريا الجنوبية البرلمان الكوري الصادرات الإسرائيلية الاستثمارات الكورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهالة التراب على «شامبليون»

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

كولر وعبدالحفيظ يخمدان «بركان سافيو»: الأهلى مختلف

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من هنا.. خطوات استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تفاصيل أزمة لاعبى المنتخب بمعسكر مباراتى النيجر وليبيريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

موقف العالم فى أجواء الحرب

مدحت بشاى

صلاح بيصار.. الناقد الكشاف الفنان

د هند جاد

تحرير عقل أوزوريس.. من قهر إيزيس!

أحمد البنا

دعوة للاستماع

حسين دعسة

ابتزاز نووي أم تهديد استراتيجي.. اللعبة القاتلة!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (6)

إبراهيم داود

تثقيف الشعب.. بين الدولة والقطاع الخاص

ماجد حبته

روشتة جديدة لتطوير التعليم

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟

استشهاد 3 فلسطينيين.. الجيش الإسرائيلى ينفذ عملية عسكرية فى الضفة الغربية