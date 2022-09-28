6 مصابين فى حريق مصنع بقليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع "أبو حوا" بمدينة قليوب، أسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق نتيجة انتشار الدخان.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق فى مصنع أبو حوا بمدينة قليوب.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.