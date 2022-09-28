الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

متهم بنشر الفسق والفجور.. القبض على التيك توكر إبراهيم مالك

التيك توكر إبراهيم
التيك توكر إبراهيم مالك
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر إبراهيم مالك، الذي اشتهر عبر تطبيق "تيك توك" بالظهور مع فتيات في بث مباشر وإجراء تحديات معهن.

وبحسب المحامي أشرف فرحات فإن "المتهم يبث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك، خادشة للحياء العام".

وأشار "فرحات"، في بلاغ تقدم به ضد المذكور، إلى أن المذكور "يخرج عبر منصات التواصل الاجتماعي في بث مباشر بالتحديد، ويدعي أنه يبحث عن عروسة، ويلتقي مع فتيات ويطلب منهن أشياء منافية للآداب، مستغلًا حسابه الإلكتروني".

وتقدم "فرحات" ببلاغ للنائب العام لسرعة تحديد هوية المشكو في حقه وضبطه والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، وما يستجد للنيابة العامة بالتحقيقات لتقديمه لمحاكمة عاجلة حتى يتحقق الردع الخاص له على أفعاله التي تشكل عدة جرائم، والردع العام لكل من تسول له نفسه إتيان مثل تلك الأفعال.

المحامي أشرف فرحات إبراهيم مالك الـ تيك توكر إبراهيم مالك القبض على الـ تيك توكر إبراهيم مالك

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