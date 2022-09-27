عقب مصرعه غرقًا.. انتشال جثة طالب من ترعة الإسماعيلية بمسطرد

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، جثمان طالب لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الكوبري الجديد بمسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء استحمامه.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طالب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الكوبري الجديد بمسطرد دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وكذلك قوات الإنقاذ النهري، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "م. ت. م"، 15 سنة، طالب، مقيم دائرة القسم، أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الكوبري الجديد بمسطرد، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غرقًا.

جرى انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.