الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«رايح خطوبته».. نجاة عريس في حادث تصادم بدمياط

حادث تصادم
حادث تصادم
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في حادث مأساوي حصد أرواح ثلاثة أشخاص في حادث تصادم سيارة مع ميكروباص في محافظة دمياط، وأصيب آخرين بينهم شاب كان في طريقه لخطوبته.

تلقي اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط، إخطارًا يفيد بوقع حادث تصادم على الطريق الدولي أمام جامعه حورس أدى لإصابة أسرة داخل ميكروباص وفاه شخصين يقودان سيارة ملاكي وشخص ثالث من المارة على الطريق.

وتبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارتين ملاكي بسيارة ميكروباص كانت بها أسرة دمياطية وأصيب أفراد الأسرة بإصابات وتوفي شابان يقودان سيارتين ملاكي كانا يقودان السيارتين بسرعة جنونية كانت ملفتة لباقي السيارات على الطريق.

كما توفي شخص ثالث كان بالجزيرة الوسطى على الطريق نتيجة لاصطدام إحدى السيارات الملاكي به.

على الفور انتقلت رحال الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة. 

سيارة ملاكي دمياط حادث تصادم عريس نجاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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