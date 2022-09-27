مصرع وإصابة 6 فى تصادم بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون جراء حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ربع نقل، شمال بوابة الرسوم بطريق رأس غارب، أمام مركز بني مزار، فى المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة ملاكي رقم 9712 ن ي د، بأخرى ربع نقل 4831 ي د ج، شمال بوابة الرسوم بطريق رأس غارب، أمام مركز بني مزار، في المنيا، بسبب السرعة.

تسبب الحادث في مصرع شخصين مجهولين، وإصابة 4 أشخاص هم كريم. ع. ع 19 سنة، وعماد. أ. ش 25 سنة، مقيمان بمحافظة أسيوط، وإبرام . ك. ح 40 سنة، مقيم بمركز مغاغة، وحمادة. م. م 19 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج، والمتوفين إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا، وتم التحفظ على المركبة، تحت تصرف النيابة.