الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 6 فى تصادم بالمنيا

حادث تصادم
حادث تصادم
ads

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون جراء حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ربع نقل، شمال بوابة الرسوم بطريق رأس غارب، أمام مركز بني مزار، فى المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة ملاكي رقم 9712 ن ي د، بأخرى ربع نقل 4831 ي د ج، شمال بوابة الرسوم بطريق رأس غارب، أمام مركز بني مزار، في المنيا، بسبب السرعة.
تسبب الحادث في مصرع شخصين مجهولين، وإصابة 4 أشخاص هم كريم. ع. ع 19 سنة، وعماد. أ. ش 25 سنة، مقيمان بمحافظة أسيوط، وإبرام . ك. ح 40 سنة، مقيم بمركز مغاغة، وحمادة. م. م 19 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج، والمتوفين إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا، وتم التحفظ على المركبة، تحت تصرف النيابة.

المنيا بوابة الرسوم مركز بني مزار سيارة ملاكي حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الوعى بتاريخنا

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

مرتضى منصور يمنع نجم الزمالك السابق وابنه وزوجته من دخول النادى

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

فى يوم السياحة العالمى.. مدبولى: القطاع ركيزة أساسية فى دعم الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27- 9- 2022 فى مصر

سيناريوهات الرد الأوروبى والأمريكى على ضم روسيا مناطق أوكرانية (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصرنا الحبيبة.. وخصوصية أقدم الحضارات

جلال حمام

الحوار مازال ممكناً بين روسيا وأوكرانيا

جلال حمام

الانتخابات تُنهي سنوات الخصام

ماجد حبته

زلزال إيطالى يقلق أوروبا

منى رجب

المسئولية المجتمعية وإطلاق الحريات الدينية فى مصر

عبدالوهاب داود

أين اختفى المصريون فى طريق السويس؟

مؤمن المحمدي

شارع البهلوان

محمد رفعت

«ناصر 56»

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

"روش هشناه".. كيف يحتفل اليهود برأس السنة العبرية؟

فلسطين وإسرائيل في الأمم المتحدة: ماذا ترتب على مفاجأة لابيد و«موقف أوسلو»؟

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟