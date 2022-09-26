غلق كلى لكوبرى 15 مايو وأحمد عرابى لمدة شهرين

تجري الإدارة العامة للمرور عملية غلق كلى لبعض مطالع ومنازل كبارى (15 مايو، أحمد عرابي) اعتبارًا من صباح غدٍ ولمدة شهرين ضمن الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى عن أنه في إطار تنفيذ أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد الذى يشمل مشروعات (محور أحمد عرابى المستحدث، توسعة كوبرى 15 مايو)، ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بإزالة رامبات بعض المطالع والمنازل الخاصة بكبارى ( 15 مايو، أحمد عرابى) وذلك على النحو التالى:

منزل كوبرى 15 مايو (الأول) للقادم من مناطق محافظة القاهرة اتجاه شارع 26 يوليو (مناطق المحاربين القدماء).

مطلع كوبرى 15 مايو (الثانى) للقادم من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس اتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

مطلع كوبرى أحمد عرابى للقادم من شارع المطار اتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.

أضاف المصدر أن الأمر يستلزم غلق كلى للحركة المرورية إتجاه المطالع والمنازل المشار إليها اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء 27/9/2022 ولمدة شهرين تنتهى يوم السبت الموافق 26/11/2022، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

واستطرد المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت العديد من المحاور البديلة والتحويلات التالية:

حركة المركبات القادمة من اعلى كوبرى 15 مايو من مناطق القاهرة وترغب بالنزول إتجاه ميدان سفنكس تسلك المنزل الثانى المؤدى إلى شارع 26 يوليو وميدان سفنكس.

حركة المركبات القادمة من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس وترغب بالصعود أعلى كوبرى 15 مايو اتجاه مناطق القاهرة – الزمالك تسلك المطلع (الأول) لكوبرى 15 مايو الكائن بميدان سفنكس إتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

حركة المركبات القادمة من شارع المطار ومناطق البراجيل وترغب بالسير اتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس تستكمل السير بشارع المطار أسفل كوبرى أحمد عرابى اتجاه مناطق إمبابة وصولًا حتى شارع مدينة الأمل، ثم السير يسارًا من شارع مدينة الأمل اتجاه محور أحمد عرابى وميدان سفارى بارك، ثم الدوران والعودة من ميدان سفارى بارك اتجاه مطلع كوبرى أحمد عرابى وصولًا إلى شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.