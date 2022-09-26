الإثنين 26 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة مسن خلال مشاجرة بالمنيرة

ارشيفية
ارشيفية
ads

انتدبت نيابة الجيزة، اليوم الإثنين، الطب الشرعي لبيان سبب وفاة مسن خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمنيرة الغربية. 

واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في القبض على المتهمين بالتسبب في وفاة مسن خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب لعب الأطفال بدائرة القسم.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إشارة من المستشفي العام تفيد باستقبال مسن مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه.

وبالانتقال والفحص وسؤال نجل المتوفي، أفاد بنشوب مشاجرة بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، تعدى خلالها بعض الجيران على والده، ما تسبب في إصابته ومن ثم وفاته، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

انتداب الطب الشرعي مسن مشاجرة لهو الأطفال المنيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الوعى بتاريخنا

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf| سكن لكل المصريين.. تريند المواطنين

إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة بطريق «كفر داود - السادات»

مصرع وإصابة سيدتين إثر تصادم سيارتين بالغربية

خبير اقتصادي يكشف التسلسل الزمني لتصدير الغاز منذ 2019

أمريكا: إصابة شخصين أحدهما ضابط في إطلاق نار داخل مركز شرطة في شيكاغو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زلزال إيطالى يقلق أوروبا

منى رجب

المسئولية المجتمعية وإطلاق الحريات الدينية فى مصر

عبدالوهاب داود

أين اختفى المصريون فى طريق السويس؟

مؤمن المحمدي

شارع البهلوان

محمد رفعت

«ناصر 56»

جمال رشدي

عزيزى المواطن الفقير لعلك أنت والوطن بخير

أحمد الصغير

كيف تطرف المسلمون لأول مرة فى تاريخهم؟!

القس. رفعت فكرى

طوبي لصانعي السلام

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

"روش هشناه".. كيف يحتفل اليهود برأس السنة العبرية؟

فلسطين وإسرائيل في الأمم المتحدة: ماذا ترتب على مفاجأة لابيد و«موقف أوسلو»؟

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟