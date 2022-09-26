انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة مسن خلال مشاجرة بالمنيرة

انتدبت نيابة الجيزة، اليوم الإثنين، الطب الشرعي لبيان سبب وفاة مسن خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمنيرة الغربية.

واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في القبض على المتهمين بالتسبب في وفاة مسن خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب لعب الأطفال بدائرة القسم.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إشارة من المستشفي العام تفيد باستقبال مسن مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه.

وبالانتقال والفحص وسؤال نجل المتوفي، أفاد بنشوب مشاجرة بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، تعدى خلالها بعض الجيران على والده، ما تسبب في إصابته ومن ثم وفاته، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.