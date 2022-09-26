انتشال طفل غرق فى ترعة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الإثنين، من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، لقى مصرعه غرقًا بإحدى الترع.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بغرق طفل بإحدى الترع، وتم انتشال جثته بمعرفة الأهالى ونقله للمستشفى.

- نتائج التحريات

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم محمد عبدالسلام، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، ومشاركة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين غرق الطفل «محمد. ث» 12 سنة، طفل، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي .



وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال والدته «ر. ع»،35 سنة، ربة منزل، بأنه أثناء لهو نجلها المذكور علي حافة الترعة المواجهة للمنزل اختل توازنه وسقط بها، مما أدى لغرقه ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.