الإثنين 26 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال طفل غرق فى ترعة بسوهاج

غرق طفل
غرق طفل
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الإثنين، من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، لقى مصرعه غرقًا بإحدى الترع.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بغرق طفل بإحدى الترع، وتم انتشال جثته بمعرفة الأهالى ونقله للمستشفى.

- نتائج التحريات

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم محمد عبدالسلام، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، ومشاركة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين غرق الطفل «محمد. ث» 12 سنة، طفل، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي .

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال والدته «ر. ع»،35  سنة، ربة منزل، بأنه أثناء لهو نجلها المذكور علي حافة الترعة المواجهة للمنزل اختل توازنه وسقط بها، مما أدى لغرقه ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

سوهاج ترعة غرق طفل الجثه مأمور مركز شرطة المراغة غرق طفل شبهة جنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أسئلة فى السياسة المصرية

الأكثر قراءة

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf| سكن لكل المصريين.. تريند المواطنين

الرى والأمم المتحدة يستعرضان خطة مواجهة آثار التغيرات المناخية على مصر

بالأسماء.. تحويل مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن

تطوير 4 مراكز خدمة عملاء بـ «مياه سوهاج» بـ 205 ملايين جنيه

العثور على طفل حديث الولادة بجوار مسجد فى المنوفية

السيطرة على حريق شقة سكنية فى المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طوبي لصانعي السلام

إبراهيم الحسيني

روشتة إنقاذ «التجريبى» من أعراض الشيخوخة

محمود خليل

الرجل النحيف

ماجد حبته

رؤية مصر لأزمات العالم

لواء. محسن الفحام

مسئولية الكلمة

أسماء محفوظ

أهمية الحضانة ومرحلة ما قبل المدرسة

لواء.حمدى البطران

سرقة المسلات المصرية «1»

جمال-أسعد

شنودة وسيد.. والمتاجرة بالطائفية

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين وإسرائيل في الأمم المتحدة: ماذا ترتب على مفاجأة لابيد و«موقف أوسلو»؟

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟

وزير الدفاع الإسرائيلى: عودة نتنياهو ستدفع تل أبيب نحو حافة الهاوية