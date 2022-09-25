«طعنا بسكين فى رقبته».. تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مقتل شاب بمنطقة روض الفرج

لقى شاب مصرعه طعنا بسكين في رقبته بمنطقة روض الفرج.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود مصاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة "أحمد. ع"، في العقد الثالث من العمر، بطعن سكين في رقبته وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة وبعد مرور عدة أيام توفى متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.