وزير الشباب ومحافظ بنى سويف يطلقان شارة البدء لماراثون الدراجات فى مستهل زيارته للمحافظة
أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شارة البدء لماراثون الدراجات، الذي انطلق من أمام مبني ديوان عام المحافظة حتى مركز مؤتمرات الجامعة، بمشاركة شباب وفتيات المحافظة، وذلك في مستهل زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة بني سويف لتفقد العديد من المنشآت الشبابية بالمحافظة.
أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر الرياضة، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لكل المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة، بهدف تغيير ثقافة المواطن نحو استعمال الدراجات، ونشر هذه الثقافة بين الشباب والفتيات بجانب أن مثل هذه المسابقات تعطى صورة إيجابية عن المواطن وتعزز ثقته بنفسه.
شهد مراسم إطلاق شارة بدء الماراثون كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والنائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وحسام العمدة عضو مجلس النواب، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور محمد عبدالقادر مساعد الوزير لمراكز الشباب، ومصطفى إبراهيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي، الدكتور أحمد نظمي رئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير.
هذا ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف بافتتاح عدة ملاعب خماسية ومبان إدارية بمراكز شباب (بني قاسم "مدينة ببا"، طحا البيشة، سدس، مدينة سمسطا، الكوم)، بالإضافة إلى حضور مؤتمر تدشين تطوير (40) مركز شباب بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة داخل مركز شباب مدينة سمسطا.