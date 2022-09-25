وزير الشباب ومحافظ بنى سويف يطلقان شارة البدء لماراثون الدراجات فى مستهل زيارته للمحافظة

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شارة البدء لماراثون الدراجات، الذي انطلق من أمام مبني ديوان عام المحافظة حتى مركز مؤتمرات الجامعة، بمشاركة شباب وفتيات المحافظة، وذلك في مستهل زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة بني سويف لتفقد العديد من المنشآت الشبابية بالمحافظة.

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر الرياضة، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لكل المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة، بهدف تغيير ثقافة المواطن نحو استعمال الدراجات، ونشر هذه الثقافة بين الشباب والفتيات بجانب أن مثل هذه المسابقات تعطى صورة إيجابية عن المواطن وتعزز ثقته بنفسه.

شهد مراسم إطلاق شارة بدء الماراثون كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والنائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وحسام العمدة عضو مجلس النواب، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور محمد عبدالقادر مساعد الوزير لمراكز الشباب، ومصطفى إبراهيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي، الدكتور أحمد نظمي رئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير.

هذا ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف بافتتاح عدة ملاعب خماسية ومبان إدارية بمراكز شباب (بني قاسم "مدينة ببا"، طحا البيشة، سدس، مدينة سمسطا، الكوم)، بالإضافة إلى حضور مؤتمر تدشين تطوير (40) مركز شباب بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة داخل مركز شباب مدينة سمسطا.