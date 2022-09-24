السبت 24 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرك من الأمن بشأن شاب يقود سيارة بطريقة جنونية ويعرض حياة المواطنين للخطر

شاب يقود سيارة بطريقة
شاب يقود سيارة بطريقة جنونية
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تفحص الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يقود سيارة بطريقة جنونية، ويعرض حياته والآخرين للخطر، وذلك على إحدى الطرق السريعة.

ويظهر في الفيديو، شاب يسير وسط سيارات على طريق سريع، بحركات استعراضية بسيارة ملاكي سوداء اللون، كما يفتح باب السيارة ويضع قدمه عليه أثناء السير وسط الطريق.

كما يظهر في الفيديو المتداول أنه أثناء سير الشاب بطريقة استعراضية، صدمته سيارة نقل من الخلف.

وتواصل الأجهزة الأمنية الفحص للوصول إلى بيانات السيارة وسائقها.

الأجهزة الأمنية شاب يقود سيارة بطريقة جنونية حركات استعراضية بسيارة ملاكي يقوم بفتح الباب ويضع قدمه عليه

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