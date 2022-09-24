السبت 24 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان فى انقلاب توك توك بأخميم شرقى سوهاج

اسعاف
اسعاف
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وقع حادث انقلاب توك توك على الطريق بناحية قرية الحواوويش القبلية دائرة مركز أخميم، أدى إلى إصابة 4 أشحاص بينهم طفلان مصابان بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى أخميم المركزى شرقى محافظة سوهاج وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتحرير المحضر اللازم.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك على الطريق بناحية قرية الحواوويش القبلية دائرة المركز، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بانقلاب توك على الطريق بناحية قرية الحواوويش نتج عن الحادث إصابة  4 أشخاص  بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أخميم المركزى لتلقى العلاج والرعاية الطبية العاجلة.

و باستجواب المصابين الأول والثانى أكدا ما جاء بالتحريات ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب توك توك مركز أخميم مستشفى أخميم محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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