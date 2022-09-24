مصرع وإصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة نارية بجرجا

انقلبت دراجة نارية أثناء السير بسرعة على الطريق بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، أدت إلى مصرع شاب وإصابة آخر بغيبوبة تامة، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء أحمد فجر نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق بدائرة قسم جرجا، مما نتج عنه مصرع شاب وإصابة آخر بإصابات بالغة تم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث، وتم رفع آثاره ونقل الجثة والمصاب للمستشفى.

وبالكشف من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أثناء قيام شابين بقيادة دراجة نارية على الطريق بدائرة القسم بشكل مسرع اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما نتج عنه انقلابها على الطريق ووفاة أحدهما وإصابة الثاني بغيبوبة تامة تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

ولم يتعرف أحد من المواطنين على الجثة والمصاب، وتم تعميم نشرة بأوصاف الجثة والمصاب على المراكز والأقسام للتوصل إلى هويتهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.