الجمعة 23 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية.. هل تعود العلاقة بين وليام وهاري لطبيعتها؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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زعمت الكاتبة «كاتي نيكول»، مؤلفة كتاب «The New Royals»، أن أمير ويلز الجديد «ويليام»، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، من غير المرجح أن يسامح شقيقه الأصغر الأمير هاري.

ووفقًا لما جاء بموقع «ديلي ميل» البريطاني، قالت «نيكول»: «وليام ببساطة لا يستطيع أن يغفر ما فعله شقيقه الأمير هاري».

ووفقًا للتقرير البريطاني، تناولت «نيكول» في الكتاب الذي سيُنشر قريبًا، الانقسام العميق بين عائلة ساسكس وأعضاء آخرين في العائلة المالكة بعد أن قرر هاري وزوجته ميجان ماركل، التنحي عن منصبهما من كبار أفراد العائلة المالكة، وبدء حياة جديدة في الولايات المتحدة في 2020.

وقالت «نيكول» في كتابها، إن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، أُصيبت بالأذى من قرار هاري وميجان بالتنحي عن منصبهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة والانتقال إلى الولايات المتحدة.

وذكرت في كتابها، إن مصدرًا مقربًا من الملكة الراحلة، ادعى أنها لا تحب التفكير في قرار الدوق والدوقة بمغادرة الأسرة.

وكشف مقتطف من الكتاب، أن الملكة أُصيبت بخيبة أمل أيضًا عندما لم يعد هاري وميجان إلى المملكة المتحدة في أغسطس مع آرتشي وليليبيت، ولم تسمح لها الفرصة في الجلوس مع أحفادها فترة طويلة.

وتوفيت الملكة في قلعة بالمورال في 8 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 96 عامًا، وفي ذلك الوقت أصبح ابنها الأكبر تشارلز ملكًا تلقائيًا.

أمير ويلز الجديد الأخوان الملكيان السيدة نيكول هاري وزوجته ميجان ماركل الدوق والدوقة ب

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