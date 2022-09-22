الجمعة 23 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن وموسكو تتبادلان الاتهام فى مجلس الأمن بالإفلات من العقاب فى أوكرانيا

مجلس الامن
مجلس الامن
ads

أدت المواجهة التي طال انتظارها في مجلس الأمن الدولي إلى ما يشبه حوار الصم، فقد تبادل وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي الاتهام بالإفلات من العقاب في أوكرانيا بدون أن يستمع أحدهما الى الآخر.

في كلمته دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المجتمع الدولي إلى محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزوه لأوكرانيا.

وقال في الاجتماع الذي جاء بدعوة من الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن لتسليط الضوء على الوضع في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، "لا يمكننا ترك الرئيس بوتين يفلت من العقاب".

لكن نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي تواجد في قاعة المجلس حيث ألقى كلمة أيضًا، لم يجلس على الطاولة نفسها مع الوزراء الآخرين للاستماع إلى خطاباتهم، وحلّ محله أحد مساعديه. وعلق وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "إنه لا يريد أن يسمع".

وأضاف بلينكن: "النظام الدولي الذي اجتمعنا هنا لدعمه يُدمَر أمام أعيننا"، مستنكرًا التصعيد الأخير بما في ذلك استفتاءات مزمعة لضم الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت الحكم الروسي.

وأردف "إن اختيار الرئيس بوتين هذا الأسبوع، في وقت يجتمع معظم زعماء العالم في الأمم المتحدة، صبّ الزيت على نار أشعلها بنفسه، يدل على تجاهله التام لميثاق الأمم المتحدة".

بلينكين الذي رفض أي لقاء مع نظيره الروسي منذ بدء الغزو، اعتبر أن من الأهمية بمكان إظهار أنه "لا يمكن لأي دولة إعادة رسم حدود دولة أخرى بالقوة".

من جهته رفض وزير الخارجية الروسي الاتهامات الغربية وندد بـ"إفلات كييف من العقاب".

وقال لافروف لمجلس الأمن "هناك محاولة اليوم لفرض رواية مختلفة تماما عن عدوان روسي هو أصل هذه المأساة"، واتهم أوكرانيا بأنها تعاني "رهابًا روسيًا" وبأنها "دولة نازية شمولية".

وأضاف أمام نظرائه بمن فيهم الأوكراني دميترو كوليبا "كييف تدين بإفلاتها من العقاب لشركائها الغربيين".

واعتبر “لافروف” أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يغطون جرائم نظام كييف بتواطؤ منظمات حقوق إنسان دولية"، في رد على وزراء خارجية آخرين تحدثوا عن انتهاكات الجيش الروسي في أوكرانيا ودانوا الغزو.

كما رفض لافروف مسبقًا عمل المحكمة الجنائية الدولية الذي "لا تثق به" روسيا، وكان الوزير الروسي قد تجنّب عند دخوله قاعة المجلس مجموعة الصحفيين التي تنتظره.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مستهل الجلسة إن تقارير الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان تظهر "قائمة من (الأعمال) الوحشية - إعدامات بإجراءات تعسفية وعنف جنسي وتعذيب وغيرها من الممارسات اللاإنسانية والمهينة بحق مدنيين وأسرى حرب".

وأضاف "يجب التحقيق في كل هذه المزاعم بشكل شامل لضمان المساءلة"، بدون أن يتّهم روسيا بشكل مباشر.

أما وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا فقالت للصحفيين "لا سلام بدون عدالة"، مؤكدة ضرورة "محاسبة" المسؤولين عن الجرائم.

وسئل دميترو كوليبا قبيل الاجتماع عن وجوده في القاعة نفسها مع سيرغي لافروف، فردّ ساخرا إنه سيتخذ "مسافة تباعد اجتماعي".

واعتبر كوليبا أن "أفضل طريقة لمنع مزيد من الفظائع الروسية هي إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا"، مكررًا دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة بوتين.

حضر الجلسة أيضا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي سبق أن أعلن إطلاق تحقيق في جرائم حرب محتملة بعد أيام فقط من بدء غزو روسيا لجارتها في فبراير.

وقال خان لمجلس الأمن الخميس "من وجهة نظري ينبغي سماع أصداء نورمبرغ اليوم"، في إشارة إلى المدينة الألمانية التي جرت فيها محاكمة مسؤولين نازيين على جرائم ضد الإنسانية.

مجلس الأمن الدولي الخارجية الامريكي أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مهرجان القاهرة للدراما.. 60 عامًا من الفن في ليلة واحدة

الأكثر قراءة

تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

موعد الدراسة في المدارس الحكومية 2022- 2023 وخريطة العام الدراسي الجديد

توفيق عكاشة يعود ببرنامج تليفزيونى جديد

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

لا يعرف سوى اللون الأحمر.. من هو جاد فلوريس الذى يهدد مستقبل سافيو الأهلى؟

العام الدراسي الجديد.. الموعد الرسمي لدخول المدارس 2022-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

العباقرة.. فرسان التحدى

د. محمد عفيفي

ذكرى أحمد عرابى

أميرة ملش

يوميات سائقة أجرة

ماجد حبته

استراتيجيتنا للملكية الفكرية

مؤمن المحمدي

صالح جمعة مثلى الأعلى

أحمد الصغير

أخطاء المصريين المعرفية الشائعة عن جماعة الإخوان!

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين

بايدن: لا نسعى لحرب باردة وندعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟