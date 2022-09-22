الخميس 22 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بخطف هواتف محمولة من المواطنين فى الجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة سرقة هاتفي محمول من شخصين، وذلك عقب تعرف الجاني على والد أحدهما من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وادعى أنه يعمل بوظيفة إدارية بأحد النوادي الرياضية وعرض عليه مساعدته لضم نجله لمدرسة كرة القدم بالنادي وقيامه باصطحابه وأحد أصدقائه يرغب في الانضمام لذات النادي إلى أحد الأندية بمنطقة العباسية وقام بمغافلتهما والاستيلاء منهما على هواتفهما بدعوى عدم السماح لهما بالدخول بالهاتف وفر هاربًا.

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط المتهم وتبين أن "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه عقب ذلك بالتصرف في الهاتفين في أحد الأسواق التجارية بالقاهرة، وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط الهاتفين بحوزة شخصين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية سرقة هاتفي محمول شخصين فيس بوك النوادي الرياضية

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