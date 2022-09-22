الخميس 22 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تحبط محاولة لتهريب 2500 طربة حشيش «فيديو»

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مخزنا للمواد الكيميائية ومصنعا لتصنيع العقاقير المخدرة بالقاهرة، يمتلكه تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات.

وتمكنت الإدارة من ضبط 115 كيلو لمواد وعقاقير مخدرة و15 ألف قرص مخدر والمواد المستخدمة في التصنيع وتقدر قيمة المواد المضبوطة بـ12 مليون جنيه.

كما نجحت الإدارة في إحباط أحد العناصر الإجرامية ضبط كميات كبيرة من مخدر الهيدرو من شرق لغرب قناة السويس وضبط بحوزته 2500 طربة حشيش و50 كيلو من مخدر الهيدرو وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بـ19 مليون جنيه.

أجهزة وزارة الداخلية المواد المخدرة العناصر الإجرامية 12 مليون جنية كميات كبيرة من مخدر الهيدرو عقاقير مخدرة

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