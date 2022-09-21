الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين لحيازتهما 25 كيلو حشيش فى الشروق

حشيش
حشيش
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قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بحيازة كمية من الحشيش وزنت 25 كيلو جراما، قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة الشروق.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائى التابع لمصلحة الطب الشرعى لفحصها وإعداد تقرير مفصل عن خواصها.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظتى "القليوبية- الفيوم" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتفا محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخصين الحشيش القاهرة 25 كيلو جرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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