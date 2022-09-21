مكتب رئيس وزراء إسرائيل: لابيد ناقش معاداة السامية مع جوتيريش

على هامش اجتماعات الأمم المتحدة..

عقد يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اجتماعًا مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على هامش أعمال الجمعية العامة للمنظمة، في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأصدر مكتب لابيد بيانًا حول لقاء لابيد وجوتيريش، أكد فيه أن الجانبان بحثا العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "التقى رئيس الوزراء يائير لابيد بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك، وتحدثا عن مكافحة معاداة السامية والسبل التي من شأنها تقليص حجمها".

وتنعقد، في ولاية نيويورك الأمريكية، أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.