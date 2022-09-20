الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف كواليس تعدى عامل على فتاة بأحد شوارع الفيوم

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تعدي أحد الأشخاص بالضرب على فتاة بأحد شوارع الفيوم.

وتبين من الفحص قيام أحد الأشخاص ووالدته مقيمين بدائرة قسم ثان الفيوم، بالتعدى على شقيقته بعصا خشبية بعد نشوب خلافات بينهما ورغبتها في ترك المنزل مما أدى إلى إصابتها بكدمات متفرقة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 

أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو التواصل الاجتماعي فيس بوك لفيوم فتاة

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