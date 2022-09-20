الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة خلال الأعياد اليهودية

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى إغلاق المعابر مع قطاع غزة المحاصر، خلال فترة الأعياد اليهودية.

ومن المقرر أن يدخل القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ بداية من الأحد المقبل، بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية، ويستمر لمدة يومين، على أن يتم رفع تلك الإجراءات منتصف ليل الثلاثاء المقبل، حسبما أذاعت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.

وكذلك ستفرض السلطات الإسرائيلية إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية بدءًا من 4 أكتوبر المقبل، ولمدة يومين، بمناسبة عيد الغفران اليهودي «يوم كيبور»، بالإضافة إلى إغلاق عيد العرش، والذي يحل يوم 9 أكتوبر المقبل.

إسرائيل الضفة الغربية غزة يوم كيبور الأعياد اليهودية إغلاق المعابر

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