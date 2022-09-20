الاستعلام عن صحة مصابين دهستهم سيارة 5 شباب في الموسكي

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم، بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث دهس 5 شباب يستقلون سيارة لمارة بسبب فتاة وإعداد تقرير حول الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس لأثنين بإصابات بالغة في منطقة الموسكي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين حول الحادث، وتبين أن 5 شباب قاموا بدهسهما لمعاتبتهم لهم بسبب «معاكسة» فتاة بشارع محمد علي بمنطقة الموسكي.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة التي حددت هوية الجناة والسيارة المستخدمة في الحادث، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

حرر محضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة.