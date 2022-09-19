الإثنين 19 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلين تعلن تسليم أوكرانيا أربعة مدافع هاوتزر أخرى من الجيش الألمانى

الجيش الألماني
الجيش الألماني
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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الإثنين، عن أنه من المنتظر تسليم أوكرانيا أربعة مدافع هاوتزر أخرى من الجيش الألماني.

وأوضحت الوزارة أن التسليم سيبدأ على الفور، ويذكر أن مدافع هاوتزر 2000 هي من قطع المدفعية الثقيلة والتي يصل مداها إلى 40 كيلومترًا، ومن المنتظر أن تتضمن عملية تسليم المدافع حزمة ذخيرة أيضًا.

من جانبها، أكدت الحكومة الألمانية أن أوكرانيا أعربت عن رغبتها في الحصول على المزيد من مدافع الهاوتزر، ونقل بيان عن وزيرة الدفاع الألمانية كريستيه لامبرشت قولها إن "مدافع هاوتزر المقدمة من ألمانيا وهولندا أثبتت كفاءتها بشكل زائد في القتال".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن "ألمانيا ستلبي هذه الرغبة من أجل مواصلة دعم أوكرانيا في حربها الشجاعة في مواجهة الهجوم الروسي الوحشي"، مشيرة إلى أنه بالمدافع الأربعة الجديدة سيرتفع عدد قطع المدفعية المقدمة من ألمانيا إلى 14 قطعة.

وزارة الدفاع الألمانية أوكرانيا مدافع هاوتزر الجيش الالماني المدفعية الثقيلة الحكومة الألمانية ألمانيا وهولندا

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