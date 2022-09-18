لودر ينهي حياة عاملين اصطدم بهما بسوهاج

اصطدم لودر بعاملين أثناء العمل بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عاملين اصطدم بهما لودر أثناء العمل بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم التحفظ على اللودر محل الحادث، وتم نقل الجثتين للمستشفى.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر، رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم أحمد عبدالرءوف مفتش مباحث المركز، عن اصطدام لودر بعاملين بدائرة المركز، ونتج عن الحادث وفاة العاملين حيث يقيمان بناحية قرية جهينة الغربية، تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وانتدب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين؛ تمهيدًا لاستخراج التصريح بالدفن، تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على جهة التحقيق المختصة لتجرى شئونها.