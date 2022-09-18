الأحد 18 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصابان بحريق منزل فى البحيرة

حريق
حريق
ads

أصيب شخصان بجروح خطيرة وكدمات متفرقة جراء ادعاء سقوط سقف منزل إثر اندلاع حريق به بقرية الإبراهيمية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين إثر وقوع سقف منزل أثناء اندلاع حريق داخله بقرية الإبراهيمية.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من "محمد علي ابراهيم الصباغ"، 20 سنة، طالب، مصاب بكسر مضاعف في الذراع اليسرى، كدمة في الصدر، اشتباه نزيف داخلي كدمات متفرقة بأنحاء الجسم، "أحمد سليمان مفتاح محمود"، 32 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلي.

ونُقل المصابان إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

البحيرة منزل حريق قرية الإبراهيمية اندلاع مركز إيتاي البارود

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى

الأكثر قراءة

اعرف موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال

أخبار الظهيرة| البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة وجدول مواعيد مباريات اليوم الأحد

محيط شجرة مريم.. تحويل المحال التجارية إلى سياحية وتأهيل السكان للتعامل مع الأجانب

الإعدام لعاطل خطف طفلة واغتصبها فى كفرالشيخ

المنشطات تحرم كيتا بالدى من المشاركة مع السنغال فى كأس العالم 2022

وكيل تعليم مطروح يتابع استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شجرة مريم

د.أحمد الخميسى

شنودة.. لمن؟

حسين دعسة

البنك الدولى يحذر من التضخم والركود.. ذوبان البشرية!

علي سعدة

نقاط للتفكير

د. منى حلمى

وطن يعطينى مرتبًا شهريًا على تمردى

أحمد الصغير

"الدولة الوطنية".. وكيف خدع الفقهاءُ الشعوبَ المسلمة عبر العصور!

صفاء النجار

مقام راحل «3» 

سارة شريف

أقدم كراهية فى العالم

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الهجوم الإسرائيلى على مطار دمشق.. الأهداف والدوافع والرسالة

رغم زياراتها للشرق الأوسط.. لماذا لم تزُر الملكة إليزابيث إسرائيل؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية لنتنياهو: بدونى لن تستطيع تشكيل حكومة