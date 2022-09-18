مصابان بحريق منزل فى البحيرة

أصيب شخصان بجروح خطيرة وكدمات متفرقة جراء ادعاء سقوط سقف منزل إثر اندلاع حريق به بقرية الإبراهيمية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين إثر وقوع سقف منزل أثناء اندلاع حريق داخله بقرية الإبراهيمية.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من "محمد علي ابراهيم الصباغ"، 20 سنة، طالب، مصاب بكسر مضاعف في الذراع اليسرى، كدمة في الصدر، اشتباه نزيف داخلي كدمات متفرقة بأنحاء الجسم، "أحمد سليمان مفتاح محمود"، 32 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلي.

ونُقل المصابان إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.