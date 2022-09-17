السبت 17 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 6 أفراد من أسرة واحدة من حادث بالصحراوي ببني سويف

اسعاف
اسعاف
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نجا 6 أشخاص من الموت جميعهم من أسرة واحدة، اليوم السبت، عقب إصابتهم في حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 من أسرة واحدة بينهم ثلاث أطفال، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف الي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم حنان صابر عوني 25 سنة، يارا أحمد جمال 5 سنوات، مكة محمد جمال 3 سنوات، ومودة محمد جمال، ومحمد جمال جمعه 22 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وسحجات بالجسم، وهنادي توفيق عبد الستار 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

أسرة واحدة أقرب مستشفى الصحراوي الشرقي الفحوصات الطبية اللازمة اللواء أسامة حلمي تصادم سيارة ملاكي

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