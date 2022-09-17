عقب وفاة صديقه.. مصرع طفل متأثرا بجروحه فى حادث تصادم بالغربية

لقي طفل داخل مستشفى طنطا الجامعي مصرعه متأثرا بإصاباته في حادث تصادم موتوسيكل بجرار زراعي، على طريق طنطا السنطة بمحافظة الغربية.



كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا السنطة السريع.



انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين تصادم دراجة نارية بجرار زراعي، وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى "ي.ا" واصابة 4 آخرين.

تم التحفظ على الجثة بالمشرحة ونقل المصابين للمستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.