الجمعة 16 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدا ختام بطولة العريش للهجن

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ختام بطولة العريش للهجن، والذي اقيم يومي 14-15 سبتمبر 2022 بالعريش.

حضر حفل الختام اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، عيد حمدان حسن رئيس الاتحاد المصري للهجن، كليب راشد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، الدكتور أشرف البجرمي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية، محمد عبد النبي عطية وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، محمد عبد المنعم مدير عام المنشات الشبابية للمدن، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وعدد من مشايخ المحافظة.

 ختام بطولة العريش للهجن

تقدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر للواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي تذليل كل العقبات وتوفير الاحتياجات من اجل النهوض بعملية التطوير في المحافظة، مثنيا على التنسيق بين الوزارة والمحافظة.

مؤكدا أن عودة بطولات ومهرجانات الهجن مرة اخري للعريش تعتبر انطلاقة لسلسة من الفعاليات والاحداث الكبري التي سنسعي تحت اشراف وتوجيه القياده السياسية لتنفيذها قريبا.

 ختام بطولة العريش للهجن

وأشار وزير الرياضة ان الدولة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم اهتماما كبيرا بالتنمية الشاملة في جميع محافظات الجمهورية من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين في كل المحافظات.

فيما اثني الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها السيد وزير الشباب والرياضة، مشيرا الي ان المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في جميع المجالات الشبابية والرياضية في العريش وذلك بالتنسيق مع الوزارة.

 ختام بطولة العريش للهجن

واختتم اللقاء بتوزيع الجوائز الخمس الاولي وهم: "أحمد جمعة عياد - فايز مبارك- عطية حميد سالم - أحمد جمعة غنام - سليمان أبو شكري".

 

 

 

 ختام بطولة العريش للهجن
 ختام بطولة العريش للهجن
 ختام بطولة العريش للهجن
 ختام بطولة العريش للهجن
 ختام بطولة العريش للهجن
 ختام بطولة العريش للهجن
 ختام بطولة العريش للهجن
 ختام بطولة العريش للهجن
 ختام بطولة العريش للهجن
 ختام بطولة العريش للهجن
 ختام بطولة العريش للهجن
 ختام بطولة العريش للهجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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