الخميس 15 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير المستشفى العسكرى للعائلات بغمرة

وزير الدفاع يفتتح
وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير المستشفى العسكرى
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افتتح الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أعمال رفع كفاءة وتطوير المستشفى العسكرى العام للعائلات بغمرة بعد تطويرها، وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية، وذلك برفقة الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ.ح أحمد الصيفى، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة التى كان لها أكبر الأثر فى تحويل رفع الكفاءة والتطوير والتحديث إلى واقع ملموس بمستشفيات القوات المسلحة امتد إلى جميع الجوانب الطبية والإدارية للمستشفيات، لافتًا إلى مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكافة إدارات هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتنفيذ المهام التي توكل إليها.

وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير المستشفى العسكري 

قدم اللواء طبيب هشام الششتاوي، مدير إدارة الخدمات الطبية عرضاً تناول شرحاً تفصيليلاً للمستشفى والجوانب الإنشائية والطبية المتطورة بها والتى روعى فيها اتباع أحدث النظم الطبية، وذلك بعد أن تم رفع كفاءتها الطبية والإدارية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمنظومات الطبية.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلماً تسجيلياً من إعداد إدارة الشئون المعنوية تناول أعمال رفع الكفاءة والتطوير للمستشفى وما تقدمه من خدمة طبية مميزة للقطاعين العسكرى والمدنى.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية للمستشفى شملت أقسام الاستقبال والطوارئ ورعاية الطوارئ وقسم الغسيل الكلوى وغرف إقامة المرضى ووحدة مناظير الجهاز الهضمي وقسم القلب والقسطرة ووحدة الرعاية المركزيّة وجناح العمليات.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لتقديم خدمات طبية متميزة، مشيداً بالطفرة الكبيرة التى شهدتها منظومة التأمين الطبي من تحديث وتطوير لتلبية المتطلبات والاحتياجات الطبية اللازمة لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها.

حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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