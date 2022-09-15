مقتل طالب بطلق نارى طائش على يد شقيقه بسوهاج

استقبل مستشفى جهينة المركزي طالبا يبلغ من العمر 13 سنة جثة هامدة، على إثر تعرضه لطلق ناري طائش على يد شقيقه أثناء قيامه بالعبث بسلاح ناري غير مرخص بناحية جهينة الغربية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بوفاة طالب عقب إصابته بطلق ناري بطريق الخطأ على يد شقيقه أثناء العبث بسلاح ناري بدائرة المركز.

وبالفحص تبين، من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم أحمد العزازى مفتش مباحث المركز، والرائد عمرو مدنى رئيس وحدة مباحث المركز، وصول “محمود . ف” 13 سنة طالب إلى مستشفى جهينة المركزي جثة هامدة على إثر إصابته بطلق نارى بالجسم.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء قيام شقيقه بالعبث بسلاح ناري غير مرخص بعد تنظيفه خرجت منه طلقة بطريق الخطأ والتي أودت بحياته في الحال تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.