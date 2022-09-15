ضبط ربع مليون عبوة نسكافيه دون مستندات مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أثمرت الجهود عن ضبط «مالك مخبز بلدى- بمحافظة أسيوط» لتجميعه «595 بطاقة تموينية ذكية» مخصصة للمواطنين بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر لها، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط: 259200 عبوة "نسكافيه- مرقة دجاج" دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص» بمحافظة أسيوط.