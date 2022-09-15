الخميس 15 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة سرقة سيارات في قليوب

عصابة
عصابة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي العقيد محمد سامي مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، بلاغ من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب باكتشافه سرقة سيارته الملاكي حال تركها أمام العقار سكنه.

على الفور، جرى تشكيل فريق بحثي، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق كسر الزجاج، مكون من 3 أشخاص هم "يحيي م"، "عابد ع"، "أحمد س"، مقيمون بدائرة القسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة قليوب من ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهم، وسلاح ناري وكمية من مخدر الأيس، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع من بينهم واقعتان بدائرة قسم شرطة بنها، وأرشدوا عن سيارة مستولى عليها، وتم بيعها بقرية دروة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

القليوبية تشكيل عصابي سرقة السيارات قليوب قسم شرطة قليوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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